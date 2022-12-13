В «Альпин» подшутили над Отмаром Зафнауэром в связи с недавними перестановками в Ф-1

Пресс-служба «Альпин» подшутила над руководителем команды Отмаром Зафнауэром. Поводом для шутки послужили многочисленные перестановки в Формуле-1, которые происходят в последнее время.
«Проверив свой телефон, осознаёшь, что являешься пятым по продолжительности руководителем команды в Формуле-1, причём после всего девяти месяцев руководства», — говорится в сообщении «Альпин». К публикации также было добавлено фото Зафнауэра с телефоном.
Фото: https://twitter.com/AlpineF1Team
Напомним, Отмар возглавил «Альпин» в середине февраля нынешнего года. Ранее он занимал аналогичную должность в «Астон Мартин».
Сегодня, 13 декабря, «Альфа Ромео» покинул Фредерик Вассёр. Немного позже пресс-служба «Феррари» сообщила, что он займёт пост руководителя команды. Кроме того, сегодня же «Макларен» покинул Андреас Зайдль. На его место придёт Андреа Стелла, ранее занимавший в команде должность исполнительного гоночного директора.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
- 13 декабря 2022
-
16:54
-
15:44
-
15:16
-
14:27
-
14:16
-
13:22
-
13:21
-
13:18
-
13:14
-
13:04
-
12:57
-
12:39
-
12:21
-
11:44
-
11:33
-
11:31
-
11:31
-
11:14
-
10:51
-
10:11
-
10:08
-
09:52
-
00:59
- 12 декабря 2022
-
23:57
-
22:59
-
22:41
-
21:49
-
20:52
-
20:39
-
20:00
-
19:50
-
19:40
-
18:40
-
17:44
-
15:41