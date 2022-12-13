В «Альпин» подшутили над Отмаром Зафнауэром в связи с недавними перестановками в Ф-1

Пресс-служба «Альпин» подшутила над руководителем команды Отмаром Зафнауэром. Поводом для шутки послужили многочисленные перестановки в Формуле-1, которые происходят в последнее время.

«Проверив свой телефон, осознаёшь, что являешься пятым по продолжительности руководителем команды в Формуле-1, причём после всего девяти месяцев руководства», — говорится в сообщении «Альпин». К публикации также было добавлено фото Зафнауэра с телефоном.

Фото: https://twitter.com/AlpineF1Team

Напомним, Отмар возглавил «Альпин» в середине февраля нынешнего года. Ранее он занимал аналогичную должность в «Астон Мартин».



Сегодня, 13 декабря, «Альфа Ромео» покинул Фредерик Вассёр. Немного позже пресс-служба «Феррари» сообщила, что он займёт пост руководителя команды. Кроме того, сегодня же «Макларен» покинул Андреас Зайдль. На его место придёт Андреа Стелла, ранее занимавший в команде должность исполнительного гоночного директора.

Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды: