Зак Браун рассказал, как перестановки в «Феррари» спровоцировали уход Зайдля

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал уход из команды руководителя коллектива Андреаса Зайдля и приход на его место Андреа Стеллы.

«Андреас, превосходно проявлявший себя в «Макларене», ещё в ходе сезона проинформировал меня, что он уйдёт по окончании контракта, в конце 2025 года. Думаю, было очевидно, в каком именно направлении он отправится, и это можно понять, учитывая его опыт работы с «Фольксваген». В тот момент мы планировали продолжить работу в ближайшем будущем, потому что у нас были весьма и весьма здоровые отношения. Мы планировали рассказать о его уходе после 2025 года по окончании сезона.



После этого я собирался позвонить Андреа Стелле и обсудить, не хочет ли он возглавить «Макларен». Но в то время у меня не было уверенности, что он рассмотрит этот вопрос. В Формуле-1 всё быстро меняется, так что быстро стало понятно, что Фредерик Вассёр переходит в «Феррари», а Финн Раусинг, совладелец «Заубера», это человек, которого я знаю уже десятилетие, мы хорошо ладим. Он позвонил мне и спросил, можем ли мы раньше освободить Андреаса, и я ответил, что буду рад это сделать, если Стелла согласится возглавить нашу команду.



Андреа всегда был нашим выбором на будущее. Мы очень рады, что именно он стал руководителем нашей команды.



У нас с Зайдлем остаются отличные отношения. Я знаю, что многие команды требуют от бывших сотрудников обязательный годовой отпуск. Но, думаю, «Макларен» наглядно показал, что есть способы завершить отношения на приемлемых для всех условиях, и это относится как к пилотам, так и к другим сотрудникам», — приводит слова Зака Брауна RaceFans.