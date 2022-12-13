Алонсо поздравил своего бывшего гоночного инженера с назначением в «Макларене»
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Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поздравил своего бывшего гоночного инженера Андреа Стеллу с назначением на пост руководителя «Макларена».
«Я очень рад за тебя, Андреа», — написал в своих социальных сетях Фернандо Алонсо.
Напомним, сегодня, 13 декабря, стало известно, что Андреас Зайдль покинул пост руководителя «Макларена».
Преемником Зайдля во главе «Макларена» стал Андреа Стелла, ранее занимавший в команде пост исполнительного гоночного директора. Итальянец работает в коллективе из Уокинга с 2015 года. До «Макларена» Стелла много лет работал в «Феррари», где, помимо прочего, являлся гоночным директором Кими Райкконена и Фернандо Алонсо в 2009–2015 годах.
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