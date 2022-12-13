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Марк Хьюз: Вассёра ждут такие же проблемы в «Феррари», с которыми столкнулся и Бинотто

Марк Хьюз: Вассёра ждут такие же проблемы в «Феррари», с которыми столкнулся и Бинотто
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Авторитетный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз высказался о назначении Фредерика Вассёра на роль руководителя «Феррари».

«Боюсь, что Вассёра ждут такие же проблемы в «Феррари», с которыми столкнулся и Маттиа Бинотто. Возможно, даже в большей степени, поскольку его должность руководителя и генерального менеджера предполагает меньшую автономию в сравнении с той, что была у Бинотто, который являлся руководителем и управляющим директором команды.

Надеюсь, что я ошибаюсь. Фред — хороший парень, а для Формулы-1 важно, чтобы «Феррари» боролась за первые места. Сложности не обязательно проявятся в краткосрочной перспективе, поскольку техническая программа должна остаться нетронутой, а она, по всей видимости, получится очень плодотворной. Я волнуюсь, справится ли он с глубинными проблемами, которые касаются культуры команды, а это определяют сверху», — приводит слова Марка Хьюза The Race.

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