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В «Мерседесе» пошутили насчёт последних перестановок в Формуле-1

В «Мерседесе» пошутили насчёт последних перестановок в Формуле-1
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Пресс-служба «Мерседеса» пошутила на тему недавних многочисленных перестановк в Формуле-1, которые происходят в последнее время.

«Срочные новости: нам не о чем объявить, так что держите фотографию босса», — гласит сообщение «Мерседеса», к которому было прикреплено изображение Тото Вольфа.

Фото: twitter.com/MercedesAMGF1

Сегодня, 13 декабря, «Альфа Ромео» покинул Фредерик Вассёр. Немного позже пресс-служба «Феррари» сообщила, что он займёт пост руководителя команды. Кроме того, сегодня же «Макларен» покинул Андреас Зайдль. На его место придёт Андреа Стелла, ранее занимавший в команде должность исполнительного гоночного директора.

Ранее на эту же тему пошутили в «Альпин», подколов нынешнего руководителя команды Отмара Зафнауэра.

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