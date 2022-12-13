В «Мерседесе» пошутили насчёт последних перестановок в Формуле-1
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Пресс-служба «Мерседеса» пошутила на тему недавних многочисленных перестановк в Формуле-1, которые происходят в последнее время.
«Срочные новости: нам не о чем объявить, так что держите фотографию босса», — гласит сообщение «Мерседеса», к которому было прикреплено изображение Тото Вольфа.
Фото: twitter.com/MercedesAMGF1
Сегодня, 13 декабря, «Альфа Ромео» покинул Фредерик Вассёр. Немного позже пресс-служба «Феррари» сообщила, что он займёт пост руководителя команды. Кроме того, сегодня же «Макларен» покинул Андреас Зайдль. На его место придёт Андреа Стелла, ранее занимавший в команде должность исполнительного гоночного директора.
Ранее на эту же тему пошутили в «Альпин», подколов нынешнего руководителя команды Отмара Зафнауэра.
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