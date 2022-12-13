Ферстаппен заплатит почти € 1 млн за суперлицензию в 2023 году
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Стали известны суммы, которые пилоты Формулы-1 заплатят за суперлицензию на сезон-2023, сообщает RacingNews365.
Согласно последним поправкам к спортивному регламенту Формулы-1, базовая стоимость суперлицензии пилота составит € 10,4 тыс. Кроме этого, каждый пилот должен заплатить по € 2,1 тыс. за каждое заработанное очко в сезоне-2022.
Самой дорогой суперлицензия будет у чемпиона мира 2022 года Макса Ферстаппена — пилот «Ред Булл» заплатит за выступления в следующем сезоне почти € 1 млн.
ТАБЛИЦА
|Пилот
|Очки в сезоне-2022
|Стоимость суперлицензии
|Макс Ферстаппен
|454
|€ 963,8 тыс.
|Шарль Леклер
|308
|€ 657,2 тыс.
|Серхио Перес
|305
|€ 650,9 тыс.
|Джордж Расселл
|275
|€ 587,9 тыс.
|Карлос Сайнс
|246
|€ 527 тыс.
|Льюис Хэмилтон
|240
|€ 514, 4 тыс.
|Ландо Норрис
|122
|€ 266,6 тыс.
|Эстебан Окон
|92
|€ 203,6 тыс.
|Фернандо Алонсо
|81
|€ 180,5 тыс.
|Валттери Боттас
|49
|€ 113,3 тыс.
|Кевин Магнуссен
|25
|€ 62,9 тыс.
|Пьер Гасли
|23
|€ 58,7 тыс.
|Лэнс Стролл
|18
|€ 48,2 тыс.
|Юки Цунода
|12
|€ 35,6 тыс.
|Гуаньюй Чжоу
|6
|€ 23 тыс.
|Алекс Албон
|4
|€ 18,8 тыс.
|Ник де Врис
|2
|€ 14,6 тыс.
|Нико Хюлькенберг
|0
|€ 10,4 тыс
|Оскар Пиастри
|0
|€ 10,4 тыс.
|Логан Сарджент
|0
|€ 10,4 тыс.
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