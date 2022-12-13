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Ферстаппен заплатит почти € 1 млн за суперлицензию в 2023 году

Ферстаппен заплатит почти € 1 млн за суперлицензию в 2023 году
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Стали известны суммы, которые пилоты Формулы-1 заплатят за суперлицензию на сезон-2023, сообщает RacingNews365.

Согласно последним поправкам к спортивному регламенту Формулы-1, базовая стоимость суперлицензии пилота составит € 10,4 тыс. Кроме этого, каждый пилот должен заплатить по € 2,1 тыс. за каждое заработанное очко в сезоне-2022.

Самой дорогой суперлицензия будет у чемпиона мира 2022 года Макса Ферстаппена — пилот «Ред Булл» заплатит за выступления в следующем сезоне почти € 1 млн.

ТАБЛИЦА

ПилотОчки в сезоне-2022Стоимость суперлицензии
Макс Ферстаппен454€ 963,8 тыс.
Шарль Леклер308€ 657,2 тыс.
Серхио Перес305€ 650,9 тыс.
Джордж Расселл275€ 587,9 тыс.
Карлос Сайнс246€ 527 тыс.
Льюис Хэмилтон240€ 514, 4 тыс.
Ландо Норрис122€ 266,6 тыс.
Эстебан Окон92€ 203,6 тыс.
Фернандо Алонсо81€ 180,5 тыс.
Валттери Боттас49€ 113,3 тыс.
Кевин Магнуссен25€ 62,9 тыс.
Пьер Гасли23€ 58,7 тыс.
Лэнс Стролл18€ 48,2 тыс.
Юки Цунода12€ 35,6 тыс.
Гуаньюй Чжоу6€ 23 тыс.
Алекс Албон4€ 18,8 тыс.
Ник де Врис2€ 14,6 тыс.
Нико Хюлькенберг0€ 10,4 тыс
Оскар Пиастри0€ 10,4 тыс.
Логан Сарджент0€ 10,4 тыс.
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