Ферстаппен заплатит почти € 1 млн за суперлицензию в 2023 году

Стали известны суммы, которые пилоты Формулы-1 заплатят за суперлицензию на сезон-2023, сообщает RacingNews365.



Согласно последним поправкам к спортивному регламенту Формулы-1, базовая стоимость суперлицензии пилота составит € 10,4 тыс. Кроме этого, каждый пилот должен заплатить по € 2,1 тыс. за каждое заработанное очко в сезоне-2022.



Самой дорогой суперлицензия будет у чемпиона мира 2022 года Макса Ферстаппена — пилот «Ред Булл» заплатит за выступления в следующем сезоне почти € 1 млн.



ТАБЛИЦА

Пилот Очки в сезоне-2022 Стоимость суперлицензии Макс Ферстаппен 454 € 963,8 тыс. Шарль Леклер 308 € 657,2 тыс. Серхио Перес 305 € 650,9 тыс. Джордж Расселл 275 € 587,9 тыс. Карлос Сайнс 246 € 527 тыс. Льюис Хэмилтон 240 € 514, 4 тыс. Ландо Норрис 122 € 266,6 тыс. Эстебан Окон 92 € 203,6 тыс. Фернандо Алонсо 81 € 180,5 тыс. Валттери Боттас 49 € 113,3 тыс. Кевин Магнуссен 25 € 62,9 тыс. Пьер Гасли 23 € 58,7 тыс. Лэнс Стролл 18 € 48,2 тыс. Юки Цунода 12 € 35,6 тыс. Гуаньюй Чжоу 6 € 23 тыс. Алекс Албон 4 € 18,8 тыс. Ник де Врис 2 € 14,6 тыс. Нико Хюлькенберг 0 € 10,4 тыс Оскар Пиастри 0 € 10,4 тыс. Логан Сарджент 0 € 10,4 тыс.