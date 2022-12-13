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Андретти рассчитывает на прогресс в вопросе заявки команды в Формуле-1 в ближайшие недели

Андретти рассчитывает на прогресс в вопросе заявки команды в Формуле-1 в ближайшие недели
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Бывший гонщик Формулы-1 Майкл Андретти рассказал о продвижении своего проекта по заявке команды в Формуле-1.

«Дело не в IndyCar. Мы хотим сделать то, чего никогда не делали раньше. Мы хотим участвовать во всех сериях и держать все команды под одной крышей. Это огромная цель, у нас есть множество планов по её достижению. Мы надеемся в ближайшие пару недель узнать пару ответов о нашем приходе в Формулу-1. Это было бы превосходным подарком на Рождество», — приводит слова Майкла Андретти IndyStar.

В настоящий момент Андретти пытается создать проект команды Формулы-1, однако потенциальные соперники выступают против этого. Главная причина — влияние новой команды на перераспределение призового фонда. При этом сам Марио Андретти недавно заявил, что они с сыном Майклом и дальше будут предпринимать попытки попасть в Формулу-1, а также высказал мнение, что в «Королевских гонках» могли бы выступать 11 или 12 команд.

Ранее стало известно, что компания строит новую автоспортивную базу. Строительство сооружения начнётся до конца этого года.

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