Андретти рассчитывает на прогресс в вопросе заявки команды в Формуле-1 в ближайшие недели

Бывший гонщик Формулы-1 Майкл Андретти рассказал о продвижении своего проекта по заявке команды в Формуле-1.
«Дело не в IndyCar. Мы хотим сделать то, чего никогда не делали раньше. Мы хотим участвовать во всех сериях и держать все команды под одной крышей. Это огромная цель, у нас есть множество планов по её достижению. Мы надеемся в ближайшие пару недель узнать пару ответов о нашем приходе в Формулу-1. Это было бы превосходным подарком на Рождество», — приводит слова Майкла Андретти IndyStar.
В настоящий момент Андретти пытается создать проект команды Формулы-1, однако потенциальные соперники выступают против этого. Главная причина — влияние новой команды на перераспределение призового фонда. При этом сам Марио Андретти недавно заявил, что они с сыном Майклом и дальше будут предпринимать попытки попасть в Формулу-1, а также высказал мнение, что в «Королевских гонках» могли бы выступать 11 или 12 команд.
Ранее стало известно, что компания строит новую автоспортивную базу. Строительство сооружения начнётся до конца этого года.
- 13 декабря 2022
-
22:02
-
21:58
-
20:55
-
20:48
-
19:58
-
18:56
-
18:52
-
17:55
-
17:36
-
16:54
-
15:44
-
15:16
-
14:27
-
14:16
-
13:22
-
13:21
-
13:18
-
13:14
-
13:04
-
12:57
-
12:39
-
12:21
-
11:44
-
11:33
-
11:31
-
11:31
-
11:14
-
10:51
-
10:11
-
10:08
-
09:52
-
00:59
- 12 декабря 2022
-
23:57
-
22:59
-
22:41