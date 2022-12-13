Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Никита Мазепин посетил полуфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии

Никита Мазепин посетил полуфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 россиянин Никита Мазепин посетил матч полуфинала чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии. Об этом Никита сообщил в своих социальных сетях, опубликовав фото с трибун.

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

Напомним, Никита Мазепин выступал в Формуле-1 за команду «Хаас», однако перед началом последнего сезона американский коллектив расторг контракт с россиянином, заменив его на датчанина Кевина Магнуссена.

Ранее в интервью Мазепин сообщил, что планирует вернуться в автоспорт в 2023 году и выступить за пределами России. При этом пилот подчеркнул, что не будет соревноваться в ралли-рейдах.

До этого сообщалось, что Мазепин может дебютировать в Азиатской серии Ле-Ман в 2023 году.

На момент публикации новости в матче завершается второй тайм, счёт — 3:0 в пользу сборной Аргентины.

Новость по теме
Источник: Мазепин может выступить в Азиатской серии Ле-Ман
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022