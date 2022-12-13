Никита Мазепин посетил полуфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии

Бывший гонщик Формулы-1 россиянин Никита Мазепин посетил матч полуфинала чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии. Об этом Никита сообщил в своих социальных сетях, опубликовав фото с трибун.
Фото: Из личного архива Никиты Мазепина
Напомним, Никита Мазепин выступал в Формуле-1 за команду «Хаас», однако перед началом последнего сезона американский коллектив расторг контракт с россиянином, заменив его на датчанина Кевина Магнуссена.
Ранее в интервью Мазепин сообщил, что планирует вернуться в автоспорт в 2023 году и выступить за пределами России. При этом пилот подчеркнул, что не будет соревноваться в ралли-рейдах.
До этого сообщалось, что Мазепин может дебютировать в Азиатской серии Ле-Ман в 2023 году.
На момент публикации новости в матче завершается второй тайм, счёт — 3:0 в пользу сборной Аргентины.
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