Никита Мазепин посетил полуфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии

Бывший гонщик Формулы-1 россиянин Никита Мазепин посетил матч полуфинала чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии. Об этом Никита сообщил в своих социальных сетях, опубликовав фото с трибун.

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

Напомним, Никита Мазепин выступал в Формуле-1 за команду «Хаас», однако перед началом последнего сезона американский коллектив расторг контракт с россиянином, заменив его на датчанина Кевина Магнуссена.



Ранее в интервью Мазепин сообщил, что планирует вернуться в автоспорт в 2023 году и выступить за пределами России. При этом пилот подчеркнул, что не будет соревноваться в ралли-рейдах.



До этого сообщалось, что Мазепин может дебютировать в Азиатской серии Ле-Ман в 2023 году.



На момент публикации новости в матче завершается второй тайм, счёт — 3:0 в пользу сборной Аргентины.