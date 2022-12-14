Ральф Шумахер: Вассёр и менеджер Леклера были партнёрами, но поссорились

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал уход Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари». Сейчас он продолжает выполнять свои обязанности, но уже в январе следующего года на его место придёт Фредерик Вассёр.



«Бинотто был большим поклонником Карлоса Сайнса, которого как раз он приглашал. Шарль Леклер немного пострадал от этого», — приводит слова Шумахера GrandPX.news со ссылкой на Sky Sport Germany.



Шумахер также отреагировал на мнение, согласно которому лагерь пилота «Феррари» Шарля Леклера, возглавляемый его менеджером Николя Тодтом, находится в прохладных отношениях с Вассёром.



«Они были партнёрами в Формуле-3, но поссорились. Будет интересно посмотреть, как они будут работать вместе», — сказал Ральф.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения: