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Ральф Шумахер: Вассёр и менеджер Леклера были партнёрами, но поссорились

Ральф Шумахер: Вассёр и менеджер Леклера были партнёрами, но поссорились
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал уход Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари». Сейчас он продолжает выполнять свои обязанности, но уже в январе следующего года на его место придёт Фредерик Вассёр.

«Бинотто был большим поклонником Карлоса Сайнса, которого как раз он приглашал. Шарль Леклер немного пострадал от этого», — приводит слова Шумахера GrandPX.news со ссылкой на Sky Sport Germany.

Шумахер также отреагировал на мнение, согласно которому лагерь пилота «Феррари» Шарля Леклера, возглавляемый его менеджером Николя Тодтом, находится в прохладных отношениях с Вассёром.

«Они были партнёрами в Формуле-3, но поссорились. Будет интересно посмотреть, как они будут работать вместе», — сказал Ральф.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

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