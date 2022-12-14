В «Астон Мартин» высказались, как они планируют задействовать чемпиона Формулы-2 Друговича

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, как чемпион Формулы-2 сезона-2022, бразильский гонщик Фелипе Другович будет готовиться к выступлениям за команду.
«Мы посмотрим, как мы будем развиваться в следующем году, сможем ли мы обкатать его на предыдущей машине, чтобы подготовить его, как было с Оскаром Пиастри или как это было с Лэнсом Строллом пару лет назад, а затем, возможно, мы будем выступать на других машинах в практических сессиях. Мы должны посмотреть, как сложится ситуация сейчас, и увидеть, каковы его возможности.
На данный момент цель очевидна — развивать его, чтобы он был готов к гонкам, а затем мы посмотрим, как сложится ситуация в следующем году», — приводит слова Крака Racingnews365.
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