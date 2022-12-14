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Ральф Шумахер: не факт, что Боттас останется в «Альфа Ромео» слишком надолго

Ральф Шумахер: не факт, что Боттас останется в «Альфа Ромео» слишком надолго
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о назначении Андреаса Зайдля на пост генерального директора компании Sauber Group. Ранее Зайдль работал в «Макларене», являясь руководителем этой команды. О его приходе в Sauber Group стало известно вчера, 13 декабря.

«Будет любопытно посмотреть, какие идеи есть у Андреаса для пилотов. Гуаньюй Чжоу более или менее прочно сидит в кресле. Кроме того, он ещё и приносит много денег, что до 2026 года будет немаловажно. А вот Валттери Боттас, с другой стороны, не факт, что останется слишком надолго», — приводит слова Ральфа Шумахера GrandPX.news со ссылкой на Sky Sport Germany.

Валттери Боттас вручил Льюису Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:

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