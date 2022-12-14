Эксперт: в начале сезона я думал, что Хэмилтону пора уходить

Голландский гонщик Том Коронель, работающий экспертом на национальном ТВ, поделился мнением о выступлении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в минувшем сезоне Формулы-1.



«В начале сезона я думал, что ему пора уходить. Я действительно так считал. Полученный после прошлого сезона удар, конечно, не просто пережить. Он действует угнетающе и провоцирует бессонные ночи. И всё только ухудшилось, когда «Мерседес» абсолютно не угадал с новой машиной. Тогда и стало ясно, что 2022 год опять будет не его годом.



Льюису не хватало позитива в первые месяцы, но он постепенно возвращался. В какой-то момент он снова стал кусаться и демонстрировать свою силу. Да, Расселл одержал единственную победу «Мерседеса» в этом году, но если подумать, то Хэмилтон тоже заслужил победу. Боевой дух вернулся, особенно это важно с прицелом на следующий год», — приводит слова Коронеля Motorsport Netherlands.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города: