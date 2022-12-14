Алонсо — о «24 часах Ле-Мана» в экипаже с Ферстаппеном: нам стоит дать этой идее шанс
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Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо хотел бы поучаствовать в «24 часах Ле-Мана» вместе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Я знаю, что Макс хочет однажды заняться гонками на выносливость, и участие в «24 часах Ле-Мана» было бы для него привлекательным. Я определённо открыт для того, чтобы сделать это вместе. Думаю, нам стоит дать этой идее шанс, если мы сможем выступать за конкурентоспособную команду.
Я также очень уважаю Йоса Ферстаппена. Возможно, он мог бы взять на себя роль лидера команды», — приводит слова Алонсо GPblog.
Ранее сам Ферстаппен не исключил, что однажды выступит в «24 часах Ле-Мана» в одном экипаже с Фернандо Алонсо.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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