Алонсо — о «24 часах Ле-Мана» в экипаже с Ферстаппеном: нам стоит дать этой идее шанс

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо хотел бы поучаствовать в «24 часах Ле-Мана» вместе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я знаю, что Макс хочет однажды заняться гонками на выносливость, и участие в «24 часах Ле-Мана» было бы для него привлекательным. Я определённо открыт для того, чтобы сделать это вместе. Думаю, нам стоит дать этой идее шанс, если мы сможем выступать за конкурентоспособную команду.

Я также очень уважаю Йоса Ферстаппена. Возможно, он мог бы взять на себя роль лидера команды», — приводит слова Алонсо GPblog.

Ранее сам Ферстаппен не исключил, что однажды выступит в «24 часах Ле-Мана» в одном экипаже с Фернандо Алонсо.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: