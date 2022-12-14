Новый руководитель «Макларена» высказался о будущем команды в Формуле-1

Новый руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился видением будущих шагов в команде. Ранее гоночный коллектив возглавлял Андреас Зайдль – специалист принял решение возглавить проект «Ауди» в Формуле-1.
«Что касается будущего, то мы будем придерживаться преемственности. Как мне кажется, мы очень хорошо поработали с Андреасом [Зайдлем]. Вместе мы определили несколько очень важных направлений и хотим их консолидировать.
Но в Формуле-1 всегда возникают новые возможности. Сейчас мы рассчитываем сделать шаг вперёд, чтобы создать быструю машину. Одна из областей, в которой мы хотим стать сильнее, — это аэродинамика. Возможно, нужно будет расширить штат сотрудников в этой области», — приводит слова Стеллы PlanetF1.com.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
- 14 декабря 2022
-
12:55
-
12:36
-
11:51
-
11:01
-
10:17
-
10:05
-
00:57
- 13 декабря 2022
-
23:52
-
22:57
-
22:02
-
21:58
-
20:55
-
20:48
-
19:58
-
18:56
-
18:52
-
17:55
-
17:36
-
16:54
-
15:44
-
15:16
-
14:27
-
14:16
-
13:22
-
13:21
-
13:18
-
13:14
-
13:04
-
12:57
-
12:39
-
12:21
-
11:44
-
11:33
-
11:31
-
11:31