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Новый руководитель «Макларена» высказался о будущем команды в Формуле-1

Новый руководитель «Макларена» высказался о будущем команды в Формуле-1
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Новый руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился видением будущих шагов в команде. Ранее гоночный коллектив возглавлял Андреас Зайдль – специалист принял решение возглавить проект «Ауди» в Формуле-1.

«Что касается будущего, то мы будем придерживаться преемственности. Как мне кажется, мы очень хорошо поработали с Андреасом [Зайдлем]. Вместе мы определили несколько очень важных направлений и хотим их консолидировать.

Но в Формуле-1 всегда возникают новые возможности. Сейчас мы рассчитываем сделать шаг вперёд, чтобы создать быструю машину. Одна из областей, в которой мы хотим стать сильнее, — это аэродинамика. Возможно, нужно будет расширить штат сотрудников в этой области», — приводит слова Стеллы PlanetF1.com.

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