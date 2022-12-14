Инсайдер раскрыл причины, побудившие Хорнера отказаться от предложения «Феррари»

Стали известны причины, побудившие руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера отказаться от предложения заменить Маттиа Бинотто на аналогичном посту в «Феррари». Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на информированный источник, такое решение Хорнер принял, руководствуясь сложной обстановкой внутри итальянской команды, которая, по его мнению, мешала бы ему нормально работать.

«В «Феррари» слишком много политики. У многих большое эго. Если кто-то начинает добиваться успеха, кто-то другой тянет его вниз», — сказал источник.



Бинотто покинет «Феррари» 31 декабря 2022 года. Его заменит нынешний руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр.

Россиянин Роберт Шварцман принял участие в тестах команды «Феррари»: