Алонсо сравнил своё возвращение в Формулу-1 с возвращением Михаэля Шумахера

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу своего состояния после возвращения в Формулу-1.

«Я помню, как вернулся Михаэль Шумахер. Когда он вернулся, то был, возможно, уже не на сто процентов прежним. По крайней мере, так казалось.

Я уверен в себе, но не настолько, чтобы я мог сказать, что, безусловно, буду достаточно быстр, чтобы ездить на самом высоком уровне.

В прошлом году я выступал не на своём лучшем уровне, иногда чувствовал себя некомфортно и был вынужден преодолевать некоторые трудности, тогда как в этом году я был почти на 100 процентов. Я доволен обоими годами. Это даёт мне импульс для будущего. Я очень благодарен команде «Альпин» за то, что она дала мне этот шанс», — приводит слова Алонсо Motorsport-Total.