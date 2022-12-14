Алонсо сравнил своё возвращение в Формулу-1 с возвращением Михаэля Шумахера
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу своего состояния после возвращения в Формулу-1.
«Я помню, как вернулся Михаэль Шумахер. Когда он вернулся, то был, возможно, уже не на сто процентов прежним. По крайней мере, так казалось.
Я уверен в себе, но не настолько, чтобы я мог сказать, что, безусловно, буду достаточно быстр, чтобы ездить на самом высоком уровне.
В прошлом году я выступал не на своём лучшем уровне, иногда чувствовал себя некомфортно и был вынужден преодолевать некоторые трудности, тогда как в этом году я был почти на 100 процентов. Я доволен обоими годами. Это даёт мне импульс для будущего. Я очень благодарен команде «Альпин» за то, что она дала мне этот шанс», — приводит слова Алонсо Motorsport-Total.
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