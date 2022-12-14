Вольф: болид-2022 будет занимать особое место в коллекции — поставим его где-нибудь сзади
Поделиться
Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу болида команды в сезоне-2022.
«Думаю, что эта машина всегда будет занимать особое место в нашей коллекции – поставим её где-нибудь сзади. Но я надеюсь, мы сможем восстановить справедливость в её отношении, потому что кривая обучения с этой машиной была огромной. Наше фундаментальное понимание аэродинамики, корреляции динамики автомобиля действительно изменилось на шаг, мы прошли через шаг обучения. И она также не будет забыта как машина, которая доминировала на Гран-при Бразилии!» — приводит слова Вольфа Motorsport.
Ранее Вольф рассказал, что команда изменила концепцию болида на следующий сезон, однако внешне он останется примерно тем же, что и в 2022 году.
Новость по темеВольф заявил, что новый болид «Мерседеса» выглядит как нынешний
Комментарии
- 14 декабря 2022
-
15:59
-
15:55
-
14:50
-
14:01
-
14:00
-
12:55
-
12:36
-
11:51
-
11:01
-
10:17
-
10:05
-
00:57
- 13 декабря 2022
-
23:52
-
22:57
-
22:02
-
21:58
-
20:55
-
20:48
-
19:58
-
18:56
-
18:52
-
17:55
-
17:36
-
16:54
-
15:44
-
15:16
-
14:27
-
14:16
-
13:22
-
13:21
-
13:18
-
13:14
-
13:04
-
12:57
-
12:39
Партнерский контент