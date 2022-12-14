Вольф: болид-2022 будет занимать особое место в коллекции — поставим его где-нибудь сзади

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу болида команды в сезоне-2022.

«Думаю, что эта машина всегда будет занимать особое место в нашей коллекции – поставим её где-нибудь сзади. Но я надеюсь, мы сможем восстановить справедливость в её отношении, потому что кривая обучения с этой машиной была огромной. Наше фундаментальное понимание аэродинамики, корреляции динамики автомобиля действительно изменилось на шаг, мы прошли через шаг обучения. И она также не будет забыта как машина, которая доминировала на Гран-при Бразилии!» — приводит слова Вольфа Motorsport.

Ранее Вольф рассказал, что команда изменила концепцию болида на следующий сезон, однако внешне он останется примерно тем же, что и в 2022 году.