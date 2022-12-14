Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Такого уровня ещё не видел». Расселл — о сложностях первого года работы в «Мерседесе»

«Такого уровня ещё не видел». Расселл — о сложностях первого года работы в «Мерседесе»
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от первого года работы в «Мерседесе». В немецкую команду он перешёл из «Уильямса».

«Я думаю, в каком-то смысле в этом году я почувствовал себя новичком, потому что уровень, на котором работает эта команда, — это уровень, которого я никогда раньше не видел. Я говорю о вещах, о которых ни разу прежде не слышал в Формуле-1. Поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, как максимально эффективно использовать машину и взаимодействовать с командой. Как я уже сказал, возможности в этом гоночном коллективе огромны. И потенциал у него тоже огромен. Научиться использовать все доступные ресурсы для повышения производительности оказалось тяжелее, чем я ожидал. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять всё это», — приводит слова Расселла Formel1.de.

Джордж Расселл провёл тренировку перед Гран-при Сингапура:

Новость по теме
Формула-1 назвала топ-10 пилотов сезона-2022. Ферстаппен – 1-й, Расселл выше Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022