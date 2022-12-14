«Такого уровня ещё не видел». Расселл — о сложностях первого года работы в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от первого года работы в «Мерседесе». В немецкую команду он перешёл из «Уильямса».
«Я думаю, в каком-то смысле в этом году я почувствовал себя новичком, потому что уровень, на котором работает эта команда, — это уровень, которого я никогда раньше не видел. Я говорю о вещах, о которых ни разу прежде не слышал в Формуле-1. Поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, как максимально эффективно использовать машину и взаимодействовать с командой. Как я уже сказал, возможности в этом гоночном коллективе огромны. И потенциал у него тоже огромен. Научиться использовать все доступные ресурсы для повышения производительности оказалось тяжелее, чем я ожидал. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять всё это», — приводит слова Расселла Formel1.de.
Джордж Расселл провёл тренировку перед Гран-при Сингапура:
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