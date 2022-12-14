Гасли рассказал о причинах провала «Альфа Таури» в сезоне-2022

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в «Альфа Таури» в сезоне-2022.



«Думаю, базовая версия машина получилась неплохой, однако на протяжении всего сезона у нас были проблемы с большим перевесом болида. И это дорого нам стоило. Я считаю, что именно это было главной проблемой на протяжении всего сезона. Мы и близко не подобрались к желаемому уровню.



Наш перевес составлял 12–13 кг. И мы так и не смогли снизить вес. Речь идёт о трёх или трёх с половиной десятых с круга. При этом в сезоне было с десяток случаев, когда для попадания в десятку в квалификации нам не хватало буквально 0,1 секунды. Гонять на болиде с таким лишним весом – это как таскать на спине рюкзак.



Из-за этого увеличивался износ шин, машина была медленнее, а проблемы постоянно нарастали. У машины был неплохой потенциал, но проблемы с весом преследовали нас весь год», — приводит слова Пьера Гасли GPToday.