Карлос Сайнс прокомментировал назначение Вассёра на роль руководителя «Феррари»
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал назначение Фредерика Вассёра на роль руководителя итальянской команды.
«Да, я уже пообщался с Вассёром. Я давно с ним знаком, ещё по тем временам, когда мы вели переговоры о переходе в «Рено». Нам нужно дать ему время. «Феррари» — огромная команда, нам всем потребуется время. Цель на следующий сезон — постараться добиться больше стабильности. Меньше спадов, больше выходов на пик возможностей», — приводит слова Карлоса Сайнса журналист Альберт Фабрега в своих социальных сетях.
Напомним, Фредерик Вассёр займёт должность руководителя команды с 9 января 2023 года. Кроме того, француз будет выполнять обязанности генерального менеджера «Скудерии».
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