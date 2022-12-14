Карлос Сайнс прокомментировал назначение Вассёра на роль руководителя «Феррари»

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал назначение Фредерика Вассёра на роль руководителя итальянской команды.



«Да, я уже пообщался с Вассёром. Я давно с ним знаком, ещё по тем временам, когда мы вели переговоры о переходе в «Рено». Нам нужно дать ему время. «Феррари» — огромная команда, нам всем потребуется время. Цель на следующий сезон — постараться добиться больше стабильности. Меньше спадов, больше выходов на пик возможностей», — приводит слова Карлоса Сайнса журналист Альберт Фабрега в своих социальных сетях.



Напомним, Фредерик Вассёр займёт должность руководителя команды с 9 января 2023 года. Кроме того, француз будет выполнять обязанности генерального менеджера «Скудерии».