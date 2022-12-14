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Росберг: невозможно найти второго Тото Вольфа для «Феррари»

Росберг: невозможно найти второго Тото Вольфа для «Феррари»
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о смене руководства в «Феррари».

«Невероятно сложно заполнить эту вакансию. Тото Вольф в «Мерседесе» является одним из лучших руководителей команды в истории. Невозможно найти настолько же компетентного специалиста для «Феррари».

Они прекрасно начали сезон, потому что они раньше соперников начали работу над машиной на 2022 год, их машина была быстрейшей, а Леклер на старте сезона был в невероятной форме. Но в ходе сезона они попросту облажались. Развитие болида отставало от «Ред Булл», команда допустила много операционных ошибок, поэтому она продолжала отставать.

В конце сезона скорость болида «Феррари» уже не соответствовала «Ред Булл». По этой причине я не слишком надеюсь на следующий год. Я бы делал ставку на «Мерседес» как на основного соперника «Ред Булл», — приводит слова Росберга Sport1.

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