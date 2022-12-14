Брандл оценил переход Вассёра в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о переходе Фредерика Вассёра в «Феррари».



«Одна из самых сложных для меня должностей в автоспорте — место руководителя «Феррари». Конечно, мы знаем, за что был уволен Маттиа Бинотто, так что задача Вассёра будет очень сложной. У него богатая история карьеры в автоспорте, особенно в младших сериях. Но разве он делал удивительные вещи в «Альфа Ромео»? Это не совсем так. Посмотрим, есть ли у него навыки, которые необходимы для того, чтобы направить «Феррари» на верный путь.



Если они взяли Вассёра только потому что он близко к Леклеру, то это неправильная причина. В этой работе гораздо больше обязанностей. В «Феррари» сейчас одна из лучших пар пилотов в пелотоне, и им обоим нужно чувствовать себя комфортно. Фредерик не пойдёт в команду, изначально думая «Я за Шарля». У них будет больше шансов сохранить Леклера в команде, если ему будет комфортно, но всё зависит от результатов. Дело не в дружбе, а в том, кто способен дать ему машину и команду с чемпионским потенциалом. Всё остальное не так важно», — приводит слова Брандла F1i.