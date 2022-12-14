Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1 Ковалайнен продолжит карьеру в чемпионате Финляндии по ралли

Экс-пилот Ф-1 Ковалайнен продолжит карьеру в чемпионате Финляндии по ралли
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Хейкки Ковалайнен примет участие в чемпионате Финляндии по ралли, сообщает Iltalehti. Ковалайнен подписал трёхлетний контракт с командой Secto Labs и будет выступать во внутреннем первенстве за рулём машины Skoda Fabia Rally2.

Напарником Ковалайнена станет племянник чемпиона Формулы-1 2007 года Кими Райкконена — 17-летний Юстус Райкконен.

«После выступления в этапе чемпионата мира по ралли в Японии в середине ноября ситуация развивалась очень быстро. Мы встретились с командой и достигли соглашения. Я давно мечтал выступить в раллийном чемпионате. Моя мечта наконец-то осуществилась», — приводит слова Хейкки Ковалайнена Iltalehti.

Напомним, Ковалайнен финишировал в очках в дебютной гонке в WRC.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022