Экс-пилот Ф-1 Ковалайнен продолжит карьеру в чемпионате Финляндии по ралли
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Бывший гонщик Формулы-1 Хейкки Ковалайнен примет участие в чемпионате Финляндии по ралли, сообщает Iltalehti. Ковалайнен подписал трёхлетний контракт с командой Secto Labs и будет выступать во внутреннем первенстве за рулём машины Skoda Fabia Rally2.
Напарником Ковалайнена станет племянник чемпиона Формулы-1 2007 года Кими Райкконена — 17-летний Юстус Райкконен.
«После выступления в этапе чемпионата мира по ралли в Японии в середине ноября ситуация развивалась очень быстро. Мы встретились с командой и достигли соглашения. Я давно мечтал выступить в раллийном чемпионате. Моя мечта наконец-то осуществилась», — приводит слова Хейкки Ковалайнена Iltalehti.
Напомним, Ковалайнен финишировал в очках в дебютной гонке в WRC.
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