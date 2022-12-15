Хэмилтон заверил, что у него не будет конфликтов с Джорджем Расселлом

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не боится конфликтов с напарником по команде Джорджем Расселлом.



«Я и раньше видел, как Джордж выступал в составе «Уильямса», и это меня впечатляло. А в минувшем сезоне он превзошёл себя. Это действительно было впечатляюще. Он добивался максимума в каждой гонке.



В предыдущие сезоне Расселл у нас часто бывал и был знаком с инженерами, так что адаптация прошла легче. Он усилил команду, и мы с ним хорошо относимся друг к другу, уважаем. Поэтому я не верю в возможный конфликт между нами. Я достаточно опытный пилот и могу справляться с такими ситуациями. Это не будет проблемой», — цитирует Хэмилтона Motorsport-Total.



В минувшем сезоне Джордж Расселл опередил Льюиса Хэмилтона в общем зачёте пилотов, заняв четвёртое место.

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