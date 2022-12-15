В «Ред Булл» рассказали, чем Феттель отличался от других пилотов

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, чем отличался немецкий пилот Себастьян Феттель от других пилотов, которые работали и выступали за австрийскую команду.

«Себастьян работал невероятно усердно. Он был невероятно предан своему делу, часто он был последним парнем в конструкторском бюро в конце пятницы или субботы. У него был очень методичный подход и он невероятно много работал — он хотел учиться на своих ошибках.

Команда готова была проехать лишнюю милю, потому что видела, как он готов к работе и самоотдаче. Эта преданность помогла нам с инженерной стороны сделать машину лучше», — приводит слова Ньюи GPFans.

Себастьян Феттель помог одному из фанатов сделать предложение руки и сердца: