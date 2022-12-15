Риккардо признался, что видел в Норрисе молодого себя

Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо сравнил себя в 2014 году с экс-напарником в «Макларене» Ландо Норрисом.
«Помню, в 2014 году, перейдя в «Ред Булл», я был уверен в себе и считал, что могу выиграть чемпионат с подходящей машиной. Это была просто уверенность, я перешёл в большую команду, мне это нравилось, я буквально расцвёл. Думаю, тут два пути: либо давление слишком сильное и вы запуганы, либо принимаете всё и говорите, что это легко.
Да, я определённо видел в Норрисе молодого себя. Пришёл молодой гонщик, который чувствовал себя уверенно, непобедимым в какой-то мере. Он преуспел в том числе благодаря этому», — приводит слова Риккардо Racingnews365.
Даниэль Риккардо покинул «Макларен» по окончании сезона-2022 и вернулся в «Ред Булл» в качестве резервного пилота. Напарником Ландо Норриса стал Оскар Пиастри.
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