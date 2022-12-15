Окон отреагировал на выход сборной Франции по футболу в финал чемпионата мира

Пилот «Альпин» Эстебан Окон опубликовал новый пост в социальных сетях, который посвятил выходу национальной команды Франции по футболу в финал чемпионата мира — 2022. Французы обыграли марокканцев со счётом 2:0.
Сборная Франции стала шестой командой в истории, которая вышла в решающий матч чемпионата мира второй раз подряд. Ранее подобное достижение покорялось следующим командам: Италия (ЧМ-1934, ЧМ-1938), Бразилия (ЧМ-1958, ЧМ-1962; ЧМ-1994, ЧМ-1998, ЧМ-2002), Нидерланды (ЧМ-1974, ЧМ-1978), ФРГ (ЧМ-1982, ЧМ-1986, ЧМ-1990) и Аргентина (ЧМ-1986, ЧМ-1990).
В 2018 году французы в решающем матче обыграли Хорватию (4:2), став двукратными чемпионами мира.
В финале сборная Франции сыграет с командой Аргентины. Встреча состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток — в 18:00 мск.
Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022:
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