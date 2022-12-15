Брандл: на месте «Мерседеса» и «Ред Булл» я бы радовался происходящему в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл считает, что перестановки в «Феррари» могут сыграть на руку главным соперникам итальянской команды — «Мерседесу» и «Ред Булл».



«Я не совсем понимаю, почему «Феррари» решила провести месяц без руководителя именно сейчас. Я действительно считаю, что нужно было дать Бинотто больше времени. На месте «Мерседеса» и «Ред Булл» я бы радовался, потому что преемственность очень важна. Сезоны в Формуле-1 всё длиннее и нужно быть осторожнее с кардинальными переменами на руководящих постах.



У «Мерседеса» и «Ред Булл» есть стабильность в отношении ключевых сотрудников. Фредерику Вассёру же нужно будет время, чтобы найти правильный путь, понять всё изнутри, это сложная задача. Неважно, кто придёт, всё равно потребуется время, если вы не были ранее частью команды, как Доменикали или Бинотто. Такое фундаментальное изменение может дестабилизировать «Феррари» в краткосрочной перспективе, они будут в подвешенном состоянии», — цитирует Брандла Sky Sports.

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