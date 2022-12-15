Мик Шумахер и «Феррари» официально прекратили сотрудничество

«Феррари» и пилот Мик Шумахер приняли обоюдное решение не продлевать сотрудничество, проработав вместе четыре года. Мик был частью Академии гонщиков «Феррари». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Мик присоединился к «Феррари» через программу молодых пилотов в 2019 году и в качестве пилота FDA в течение двух сезонов выступал в Формуле-2 в составе команды «Премы». Он выиграл три гонки и завоевал чемпионский титул в 2020 году. В следующем году он дебютировал в Формуле-1 в составе команды «Хаас». Он выступал за команду в течение двух лет, стартовав в 43 гонках и набрав 12 очков. Кроме того, он стал резервным гонщиком Scuderia «Феррари» на сезон Формулы-1 2022 года.
«Феррари» благодарит Мика за эти четыре года и многие километры, пройденные вместе, и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы команды.
Мик Шумахер и ещё 10 детей известных гонщиков на пути в Ф-1:
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