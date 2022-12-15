Вольф высказался о подписании контракта с Миком Шумахером

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу немецкого пилота Мика Шумахера, с которым сегодня команда подписала контракт. 23-летний гонщик будет выполнять роль резервиста.

«Мик — талантливый молодой гонщик, и мы рады, что он присоединился к команде. Он трудолюбив, обладает спокойным и методичным подходом и по-прежнему жаждет учиться и совершенствоваться как гонщик. Всё это важные качества, и мы рады, что он поможет нам развивать W14. Мы также знаем, что, имея за плечами двухлетний опыт участия в гонках Формулы-1, он будет готов в любой момент сесть в машину и заменить Льюиса или Джорджа, если возникнет такая необходимость», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.