Мик Шумахер прокомментировал подписание контракта с «Мерседесом»

Немецкий гонщик Мик Шумахер поделился эмоциями от подписания контракта резервного пилота с «Мерседесом» на следующий сезон.
«Я очень рад быть частью команды «Мерседес» в качестве резервного пилота на 2023 год и готов сделать всё возможное, чтобы внести свой вклад в работу в этой конкурентной и профессиональной среде. Я воспринимаю это как новый старт. Я взволнован и очень благодарен Тото Вольфу и всем, кто доверился мне. Формула-1 — увлекательный мир, в котором ты не перестаёшь учиться. Так что я с нетерпением жду возможности получить больше знаний и приложить максимум усилий для пользы «Мерседеса», — приводит слова Шумахера пресс-служба команды.
Последние два сезона Мик Шумахер провёл в качестве боевого пилота в «Хаасе». Американская команда приняла решение не продлевать контракт с Шумахером и заменила его на Нико Хюлькенберга.
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