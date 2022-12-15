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Логан Сарджент запросил необычный постоянный номер для выступлений в Ф-1

Логан Сарджент запросил необычный постоянный номер для выступлений в Ф-1
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Новичок «Уильямса», американский гонщик Логан Сарджент принял решение выступать в своём дебютном сезоне в Формуле-1 под необычным номером.

В опубликованном Международной автомобильной федерацией (ФИА) официальном заявочном листе на 2023 год у Логана Сарджента указан 02. При этом в Формуле-1 ранее все номера до 10 были без нулей.

При этом Логан Сарджент сообщал, что планирует выступать в Формуле-1 под вторым номером, объясняя это тем, что использовал его в Формуле «Рено».

Логан Сарджент в конце минувшего сезона гарантировал себе суперлицензию, заняв четвёртое место в общем зачёте Формулы-2. Американец в 2023 году заменит канадского пилота Николаса Латифи в «Уильямсе», став напарником Алекса Албона.

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