Логан Сарджент запросил необычный постоянный номер для выступлений в Ф-1

Новичок «Уильямса», американский гонщик Логан Сарджент принял решение выступать в своём дебютном сезоне в Формуле-1 под необычным номером.



В опубликованном Международной автомобильной федерацией (ФИА) официальном заявочном листе на 2023 год у Логана Сарджента указан 02. При этом в Формуле-1 ранее все номера до 10 были без нулей.



При этом Логан Сарджент сообщал, что планирует выступать в Формуле-1 под вторым номером, объясняя это тем, что использовал его в Формуле «Рено».



Логан Сарджент в конце минувшего сезона гарантировал себе суперлицензию, заняв четвёртое место в общем зачёте Формулы-2. Американец в 2023 году заменит канадского пилота Николаса Латифи в «Уильямсе», став напарником Алекса Албона.

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