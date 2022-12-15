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Стало известно, во сколько по Москве пройдут квалификация и гонка Гран-при Лас-Вегаса

Стало известно, во сколько по Москве пройдут квалификация и гонка Гран-при Лас-Вегаса
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ФИА опубликовала список, в котором указала расписание всех Гран-при на следующий сезон Формулы-1. Согласно ему, квалификация и гонка на Гран-при Лас-Вегаса состоятся в 9:00 по московскому времени. По местному времени это 22:00. Это означает, что у Гран-при Лас-Вегаса будет самое позднее время начала в истории чемпионата.

Лас-Вегас дебютирует в календаре в следующем году и будет предпоследним этапом сезона.

Гонка на 50 кругов состоится 18 ноября и станет первой субботней гонкой в Формуле-1 с 1985 года. Практика состоится в четверг, а квалификация — в пятницу вечером.

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