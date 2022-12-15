Гран-при Саудовской Аравии откроет сезон Формулы-1 в 2024 году

Саудовская Аравия примет первый этап сезона Формулы-1 2024 года после того, как она согласилась провести Гран-при до начала Рамадана.
Формула-1 подписала выгодное 10-летнее соглашение о проведении гонок в Саудовской Аравии с 2021 года. В будущем планируется перенести гонки с трассы Джидда в новый город Киддия.
В 2021 году гонка вошла в календарь как предпоследняя, а в 2022 году переместилась в начало сезона, став вторым этапом после Гран-при Бахрейна.
В 2023 году она снова станет вторым этапом, но стало известно, что в 2024 году Джидда станет местом проведения гонки, открывающей сезон.
Рамадан в 2024 году начинается в воскресенье 10 марта в Саудовской Аравии и продлится до 8 апреля, что означает, что сезон, скорее всего, начнется в самом начале марта.
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