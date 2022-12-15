Австралия продлила контракт с Формулой-1 до 2037 года
Поделиться
Гран-при Австралии Формулы-1 останется в календаре по меньшей мере до 2037 года, благодаря продлению контракта на два года, согласованному между владельцами коммерческих прав на спорт и корпорацией Гран-при Австралии.
В начале этого года был подписан новый контракт, гарантирующий Мельбурну место в календаре как минимум до 2035 года.
«То, что Гран-при Австралии Формулы-1 в Мельбурне будет проводиться еще 15 лет — это выдающийся результат.
Это дает так много преимуществ нашему городу, нашей экономике и нашей исключительной индустрии событий, не говоря уже о том, что это дает стремление молодым австралийцам, мечтающим выступать в автоспорте», — приводит слова Эндрю Уэстакотт, генерального директора «Альберт-Парка», Speedcafe.
Комментарии
- 15 декабря 2022
-
16:26
-
16:24
-
16:19
-
15:39
-
15:33
-
15:03
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:43
-
13:38
-
12:58
-
12:32
-
12:26
-
12:17
-
10:27
-
09:54
-
00:02
- 14 декабря 2022
-
23:57
-
23:00
-
22:00
-
21:53
-
20:58
-
20:52
-
19:58
-
18:59
-
18:53
-
17:27
-
17:24
-
16:45
-
15:59
-
14:50
-
14:01
-
14:00
-
12:55
Партнерский контент