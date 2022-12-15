Австралия продлила контракт с Формулой-1 до 2037 года

Гран-при Австралии Формулы-1 останется в календаре по меньшей мере до 2037 года, благодаря продлению контракта на два года, согласованному между владельцами коммерческих прав на спорт и корпорацией Гран-при Австралии.

В начале этого года был подписан новый контракт, гарантирующий Мельбурну место в календаре как минимум до 2035 года.



«То, что Гран-при Австралии Формулы-1 в Мельбурне будет проводиться еще 15 лет — это выдающийся результат.

Это дает так много преимуществ нашему городу, нашей экономике и нашей исключительной индустрии событий, не говоря уже о том, что это дает стремление молодым австралийцам, мечтающим выступать в автоспорте», — приводит слова Эндрю Уэстакотт, генерального директора «Альберт-Парка», Speedcafe.