«Хаас» официально сменил полное название команды
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» официально сменила полное название на MoneyGram F1 Haas Team.
Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявочный лист на сезон-2023 в Формуле-1, согласно которому американский коллектив вступает в новый сезон с новым официальным названием.
В октябре было объявлено, что американская финансовая компания MoneyGram станет новым титульным спонсором «Хааса». В новом году на болидах команды также появится новая ливрея. Предыдущим титульным спонсором «Хааса» была компания «Уралкалий», контракт с которой был расторгнут перед началом сезона-2022.
За «Хаас» в новом сезоне Формулы-1 будут выступать Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг, который заменил Мика Шумахера.
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