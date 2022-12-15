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Моторы «Ред Булл» в 2023 году будут переименованы в «Хонда RBPT»

Моторы «Ред Булл» в 2023 году будут переименованы в «Хонда RBPT»
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Моторы австрийской команды «Ред Булл» в следующем сезоне будут официально использоваться под брендом «Хонда RBPT».

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявочный лист на сезон-2023 в Формуле-1, согласно которому команды «Ред Булл» и «Альфа Таури» со следующего года будут использовать моторы под брендингом японского автопроизводителя.

Напомним, «Хонда» официально покинула Формулу-1 по окончании сезона-2021, однако продолжала работу над силовыми установками команды австрийского концерна, которые использовались под брендом Red Bull Powertrains.

Ранее «Ред Булл» и «Хонда» подали две независимые заявки как производители на сезон-2026.

По слухам, с 2026 года моторы «Ред Булл» могут брендировать как «Форд».

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