В ФИА не согласились с мнением Феттеля о том, что изменения регламента не сработали

Глава технической комиссии формульных гонок ФИА Николас Томбасис не согласился с утверждением Себастьяна Феттеля о бесполезности изменений регламента с точки зрения повышения зрелищности гонок.
«Мы смогли добиться улучшения в возможностях машин следовать друг за другом. В сочетании с шинами это действительно помогло. Конечно, для плотной борьбы, помимо прочего, нужна хорошая гонка, а во второй части сезона 2022 года отрывы уже были довольно велики. У победителя было явное преимущество.
Но я уверен, что в новом сезоне мы увидим упорные сражения. Силы будут более равными, а машины смогут не просто подъезжать близко друг к другу, но и не перегревать при этом резину. Думаю, нас ждут классные гонки.
В завершившемся сезоне они были весьма интересными. Так что я не готов признать, что улучшение было недостаточным. Думаю, оно весьма ощутимо. И я точно могу сказать, что для этого нам пришлось приложить усилия», — приводит слова Томбасиса Autosport.
- 15 декабря 2022
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