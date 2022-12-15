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«Альпин» ищет инвестора для команды Формулы-1

«Альпин» ищет инвестора для команды Формулы-1
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«Альпин» находится в поиске стратегического инвестора для увеличения своей доли на европейском и китайском рынках, а также для финансирования команды Формулы-1, сообщает издание AutoCar.

По информации источника, в «Альпин» ведут переговоры о совместной работе с Lotus и её материнской компанией Geely, которая недавно занялась совместным проектом с «Рено» по изготовлению двигателей внутреннего сгорания.

Компании работают над совместной новой моделью, но сейчас в «Альпин» хотят увеличить объём инвестиций в обмен на долю в команде Формулы-1.

При этом, как сообщает источник, в «Альпин» готовы рассмотреть предложения от других инвесторов, но пока не заинтересованы в полной продаже команды Формулы-1.

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