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Култхард, Другович, Кристенсен и Невилль выступят в Гонке чемпионов 2023 года

Култхард, Другович, Кристенсен и Невилль выступят в Гонке чемпионов 2023 года
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Организаторы Гонки чемпионов 2023 года объявили имена ещё нескольких участников соревнований.

В гонке примут участие чемпион Формулы-2 Фелипе Другович, бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард, пятикратный вице-чемпион WRC Тьерри Невилль, 9-кратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Том Кристенсен и пилот IndyCar Феликс Розенквист.

Ранее сообщалось, что в список участников вошли четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен, пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас, раллийные гонщики Петтер и Оливер Сольберги и Йохан Кристофферссон, а также двукратная чемпионка женской серии W Series Джейми Чедвик.

Гонка состоится в Швеции 28 и 29 января. Соревнования пройдут менее чем в 100 км от полярного круга.

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