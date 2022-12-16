Ферстаппен: надеюсь, когда я закончу карьеру, в Ф-1 появится другой талант из Нидерландов
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил надежду, что он смог вдохновить молодых голландцев на занятие гонками.
«Я действительно хотел бы участвовать в гонках, но потом я займусь другими вещами.
Знаете, на что я надеюсь? Что как пилот я смог вдохновить и мотивировать молодое голландское поколение таким образом, что к тому времени, когда я закончу карьеру, появятся новые молодые таланты. Раньше говорили, что голландцы не могут пробиться в Формулу-1. Это неправда. Если ты можешь жать на газ, то неважно, откуда ты. Я надеюсь, что когда мне будет 31 год, в стране появится новый талантливый пилот», — приводит слова Макса Ферстаппена De Limburger.
Ферстаппен в сезоне-2022 во второй раз подряд стал чемпионом мира.
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