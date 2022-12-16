Макс Ферстаппен заявил, что не будет воспитывать своих детей так, как его воспитывал Йос

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о возможности завести детей и своём отношении к их возможному занятию гонками.
«Я определённо хочу детей, и если они будут участвовать в гонках, то это нормально. Но я думаю, что я бы не стал воспитывать их так, как меня мой отец. Я не вижу такого в данный момент. Но мне легко говорить, потому что у меня нет детей. Может быть, я буду думать совсем иначе, когда придет время. Но страсть моего отца зашла слишком далеко. Он делал для меня всё. Тюнинг машин, подготовка картов. Я не вижу себя в этом.
В любом случае, я не собираюсь заставлять своих детей участвовать в гонках. Они должны захотеть этого сами. Но если ты полностью вкладываешься в сына или дочь, то ты не можешь сам выступать в Формуле-1. Нужно закладывать фундамент, начиная с четырёхлетнего возраста, а я хотел бы в это время выступать сам", — приводит слова Ферстаппена De Limburger.
- 16 декабря 2022
-
00:57
-
00:54
-
00:47
- 15 декабря 2022
-
23:54
-
23:48
-
22:48
-
21:47
-
21:41
-
20:51
-
19:56
-
19:52
-
18:51
-
18:48
-
17:28
-
17:24
-
16:26
-
16:24
-
16:19
-
15:39
-
15:33
-
15:03
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:43
-
13:38
-
12:58
-
12:32
-
12:26
-
12:17
-
10:27
-
09:54
-
00:02
- 14 декабря 2022
-
23:57
-
23:00