Макс Ферстаппен заявил, что не будет воспитывать своих детей так, как его воспитывал Йос

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о возможности завести детей и своём отношении к их возможному занятию гонками.



«Я определённо хочу детей, и если они будут участвовать в гонках, то это нормально. Но я думаю, что я бы не стал воспитывать их так, как меня мой отец. Я не вижу такого в данный момент. Но мне легко говорить, потому что у меня нет детей. Может быть, я буду думать совсем иначе, когда придет время. Но страсть моего отца зашла слишком далеко. Он делал для меня всё. Тюнинг машин, подготовка картов. Я не вижу себя в этом.

В любом случае, я не собираюсь заставлять своих детей участвовать в гонках. Они должны захотеть этого сами. Но если ты полностью вкладываешься в сына или дочь, то ты не можешь сам выступать в Формуле-1. Нужно закладывать фундамент, начиная с четырёхлетнего возраста, а я хотел бы в это время выступать сам", — приводит слова Ферстаппена De Limburger.