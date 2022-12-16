Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен заявил, что не будет воспитывать своих детей так, как его воспитывал Йос

Макс Ферстаппен заявил, что не будет воспитывать своих детей так, как его воспитывал Йос
Комментарии

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о возможности завести детей и своём отношении к их возможному занятию гонками.

«Я определённо хочу детей, и если они будут участвовать в гонках, то это нормально. Но я думаю, что я бы не стал воспитывать их так, как меня мой отец. Я не вижу такого в данный момент. Но мне легко говорить, потому что у меня нет детей. Может быть, я буду думать совсем иначе, когда придет время. Но страсть моего отца зашла слишком далеко. Он делал для меня всё. Тюнинг машин, подготовка картов. Я не вижу себя в этом.

В любом случае, я не собираюсь заставлять своих детей участвовать в гонках. Они должны захотеть этого сами. Но если ты полностью вкладываешься в сына или дочь, то ты не можешь сам выступать в Формуле-1. Нужно закладывать фундамент, начиная с четырёхлетнего возраста, а я хотел бы в это время выступать сам", — приводит слова Ферстаппена De Limburger.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022