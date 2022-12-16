Ферстаппен рассказал о своём отношении к соцсетям
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём отношении к социальным сетям.
«Я просто не чувствую необходимости показывать свою личную жизнь внешнему миру. Келли тоже делает это гораздо реже, чем раньше. Когда я закончу с Формулой-1, я не буду много писать в соцсетях. Мне это просто не нравится. Некоторые люди весь день сидят в телефонах, но я обычно занят другим.
Да, я тоже много времени провожу в телефоне, но в основном, чтобы организовать дела вокруг моей команды по симрейсингу. Это требует много времени, но, поскольку это моя страсть, мне нравится этим заниматься», — приводит слова Ферстаппена De Limburger.
Ранее Макс Ферстаппен высказался о воспитании своих будущих детей.
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