Ферстаппен рассказал о своём отношении к соцсетям

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своём отношении к социальным сетям.



«Я просто не чувствую необходимости показывать свою личную жизнь внешнему миру. Келли тоже делает это гораздо реже, чем раньше. Когда я закончу с Формулой-1, я не буду много писать в соцсетях. Мне это просто не нравится. Некоторые люди весь день сидят в телефонах, но я обычно занят другим.



Да, я тоже много времени провожу в телефоне, но в основном, чтобы организовать дела вокруг моей команды по симрейсингу. Это требует много времени, но, поскольку это моя страсть, мне нравится этим заниматься», — приводит слова Ферстаппена De Limburger.

Ранее Макс Ферстаппен высказался о воспитании своих будущих детей.