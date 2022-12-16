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Себастьян Феттель назвал двух самых сложных соперников за время карьеры

Себастьян Феттель назвал двух самых сложных соперников за время карьеры
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель ответил на вопрос о самых сложных соперниках, с которыми сталкивался за время карьеры.

«Мне нужно немного подумать над этим вопросом. Думаю, на протяжении всей карьеры таковыми определённо были Хэмилтон и Алонсо. Какому проценту гонщиков доверял за время карьеры? Доверие к сопернику всегда определяет подсознание. В большинстве случаев я мог на них положиться», — приводит слова Феттеля Blick.

Себастьян начинал карьеру в «Королевских гонках» в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год Себастьян Феттель был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул. С 2015 по 2020 год Феттель выступал за «Феррари», а с начала сезона-2021 стал пилотом «Астон Мартин». После сезона 2022 года принял решение завершить карьеру.

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