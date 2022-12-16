Хилл объяснил, почему доминирование «Ред Булл» выражено слабее, чем у «Мерседеса» ранее

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказал мнение, что доминирование «Ред Булл» в настоящий момент нельзя сравнивать с успехом «Мерседеса». Как считает Хилл, раньше преимущество «Мерседеса» над соперниками выражалось более ярко. Сейчас же соперники «Ред Булл» могут навязывать борьбу австрийской команде и делают это чаще.
«Я говорил об этом с Эндрю Шовлином. Вряд ли их доминирование можно сравнить с доминированием «Мерседеса» в турбогибридную эру. Те были настолько сильными, что приходилось немного придерживать их, потому что в противном случае на них бы просто ополчились.
В концовке сезона можно было убедиться, что «Феррари» была не слишком далеко от лидеров. Хотя мы не знаем, сколько у «Ред Булл» ещё в запасе. Но в Бразилии «Мерседес» мог бы быть тоже конкурентоспособен при других обстоятельствах», — приводит слова Хилла PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports F1.
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