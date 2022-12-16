«Астон Мартин» первым объявил дату презентации болида 2023 года

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» анонсировала презентацию автомобиля 2023 года. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, она состоится 13 февраля. Среди других команд Формулы-1 ещё никто не делал соответствующие анонсы.



Отмечается, что презентация будет транслироваться по всем цифровым каналам британской команды.



В прошлом сезоне Формулы-1 «Астон Мартин» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Команда набрала 55 очков. Трофей выиграл австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», набравший за время выступлений в сезоне 759 баллов.

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Ранее бывший пилот «Астон Мартин», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель ответил на вопрос о самых сложных соперниках, с которыми сталкивался за время карьеры.