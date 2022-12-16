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Ферстаппен: неважно, как ты побеждаешь, главное — выигрывать

Ферстаппен: неважно, как ты побеждаешь, главное — выигрывать
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Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о запутанной ситуации с подсчётом очков на Гран-при Японии.

«Для меня ситуация в Японии не испортила впечатление от завоевания второго титула. Когда ты заканчиваешь сезон и оглядываешься назад, ты не думаешь о том, как ты стал чемпионом мира. Важно то, что ты им стал. Пусть не имеет значения. Мой отец и я всегда говорили это друг другу. Неважно, как ты побеждаешь, главное — выигрывать», — приводит слова Макса Ферстаппена Limburger.

Напомним, Макс Ферстаппен досрочно во второй раз в карьере стал чемпионом мира на Гран-при Японии. После финиша гонки возникла неопределённость с подсчётом очков — пилоты не проехали 75 процентов дистанции. Несмотря на это, гонщикам начислили полные очки, и это позволило Ферстаппену досрочно завоевать титул.

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