Тост — о штрафных баллах Гасли: Пьер — совершенно не опасный гонщик

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост признался, что был шокирован количеством штрафных баллов Пьера Гасли.
«Он совершенно не опасный гонщик. Ему немного не повезло оказаться в такой ситуации. В Японии, конечно, он был шокирован. Он потерял своего очень хорошего друга Жюля Бьянки из-за аварии с трактором на гоночной трассе из-за плохих погодных условий, и здесь ситуация чуть не повторилась. Всё сошлось.
Как правило, Пьер — пилот с хорошим кругозором, и он никогда не рискует, он не опасный гонщик. Так что я был шокирован, что за несколько гонок мы оказались в ситуации, при которой он был всего в двух баллах от дисквалификации. Это что-то невероятное для пилота, который всегда осторожен и не проявляет лишней агрессии», — приводит слова Франца Тоста GPFans.
Напомним, у Гасли сейчас 10 штрафных баллов и он находится в двух очках от дисквалификации на одну гонку.
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