Дэвид Култхард проехался на болиде Формулы-1 по улицам Болгарии

Пресс-служба команды Формулы-1 «Ред Булл» опубликовала видеоролик, посвящённый очередному заезду машины Формулы-1 по улицам города. На этот раз бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард проехался по улицам болгарского города Пловдив.
Как и пару недель назад, в заездах использовался болид RB7, на котором Себастьян Феттель выиграл свой второй титул чемпиона мира в 2011 году.
Ранее «Ред Булл» опубликовал на YouTube-канале видео, посвящённое заездам другого экс-пилота Формулы-1 Патрика Фризахера по улицам Румынии.
Напомним, в 2011 году «Ред Булл» в доминирующем стиле выиграл оба титула, набрав по итогам чемпионата 650 очков, из которых 392 на свой счёт записал Себастьян Феттель.
В 2022 году «Ред Булл» выиграл оба титула, а чемпионом мира в личном зачёте стал Макс Ферстаппен.
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