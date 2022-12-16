Шарль Леклер назвал свою лучшую гонку в сезоне-2022
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, какую гонку он считает лучшей в сезоне-2022.
«Моя лучшая гонка в сезоне, думаю, Гран-при Австрии. Это было особенно приятно после всех предыдущих гонок, которые сложились для нас не лучшим образом, так что да, Австрия была действительно хороша. Мы неплохо работали с резиной, у нас был хороший темп с первого и до последнего круга. Там всё было отлично», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.
На этапе в Австрии Леклер одержал свою третью победу в сезоне. Примечательно, что в той же гонке его напарник Карлос Сайнс сошёл из-за технических проблем.
Напомним, чемпионом мира по итогам сезона-2022 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Шарль Леклер закончил сезон на второй позиции.
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